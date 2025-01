BBB 25: cearenses se envolvem em polêmica sobre racismo; entenda

Ao precisar decidir quem seriam os escolhidos para ficarem amarrados por tempo indeterminado, Eva expressou que gostaria de separar as irmãs Camilla e Thamiris. Maike, no entanto, se opôs a escolha, afirmando que era a trancista a responsável por cozinhar.

Renata, reforçou a fala do outro atleta, dizendo: “ah, mas aí a gente se lasca também, tu sabe, né? Porque a gente que tá na Xepa, ela cozinha pra gente”. Camilla, que escutava a conversa na sala da casa junto com os outros participantes, chorou com o comentário do grupo.

Acusações de racismo e machismo

As reações pelo comentário aconteceram dentro e fora da casa do BBB 25. O ator Diogo Almeida, um dos participantes do reality show, chamou as bailarinas para uma conversa na noite da quarta-feira, 29, e declarou que a fala “soou mal”.