Daniel Rocha: quem é o namorado de Vitória Strada do BBB 25

Vitória Strada, atriz de 27 anos de idade, entrou no Big Brother Brasil (BBB 25), no grupo Camarote. Ela escolheu como dupla o amigo e arquiteto Mateus Pires. A decisão chegou a ser questionada nas redes sociais por não se tratar do seu namorado, Daniel Rocha.

Embora o relacionamento do casal só tenha se tornado público em dezembro de 2024, os dois estão juntos há mais tempo e se conheceram durante uma filmagem. Daniel já usou as redes sociais para declarar sua torcida e amor pela sister.