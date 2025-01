BBB: relembre trajetória dos irmãos Hypólito na ginástica

A família Hypólito tem dois membros participando da edição atual do BBB 25: Diego e Daniele / Crédito: Reprodução/ Orlando KISSNER / AFP PHOTO; Divulgação/COB

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Daniele, por sua vez, tem uma trajetória mais extensa nesse campo. Ela participou de diversos estilos de reality shows, incluindo Exathlon Brasil, Dancing Brasil, Made in Japão e Power Couple Brasil. Com isso, tornou-se a primeira participante de uma edição do BBB a integrar o elenco de outro reality antes de ingressar no programa global.

Diego e Daniele Hypólito no BBB 25: início dos irmãos na ginástica Naturais de Santo André, São Paulo, os irmãos são filhos de Wagner Hypólito, motorista de ônibus, e Geni Matias, costureira. Ambos começaram na ginástica no Serviço Social da Indústria (Sesi) de sua cidade natal. Em 1994, Daniele foi a primeira atleta da ginástica a assinar contrato com um clube brasileiro, o Flamengo. Inspirado pelo feito da irmã, Diego também se dedicou ainda mais ao esporte e, posteriormente, assinou contrato com o mesmo clube carioca.

Na carreira profissional, Daniele conquistou, em 1996, o primeiro lugar no Campeonato Nacional Brasileiro na categoria individual geral. Já Diego teve seu destaque inicial em 2001, quando venceu três medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze no Campeonato Nacional Brasileiro. Diego e Daniele Hypólito no BBB 25: consolidação e primeiras olimpíadas da família Antes mesmo da estreia de Diego no cenário internacional, Daniele alcançou uma importante marca ao conquistar, em 2000, a primeira vaga olímpica da família. Com apenas 16 anos, classificou-se para os Jogos de Sydney. Na ocasião, obteve as melhores colocações da ginástica brasileira até então, ficando em 21º lugar no concurso geral, 17º nas barras assimétricas e no solo, e 16º na trave de equilíbrio.

Enquanto isso, Diego competia com sucesso nas categorias Júnior e Sênior do Campeonato Brasileiro. Um de seus grandes feitos veio em 2003, quando conquistou duas medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Daniele já havia estreado em Pans em 1999, conquistando uma medalha de bronze. Em 2003, também em Santo Domingo, ela igualou o feito do irmão, ganhando duas pratas, além de dois bronzes.