Quem é Marcella Rica, ex-noiva de Vitória Strada mencionada no BBB 25

Atriz, produtora e empresária foi citada em conversa sobre relacionamentos no reality. Conheça Marcella Rica, ex-noiva de Vitória Strada, do BBB 25

Marcella Rica foi destaque nas redes sociais após Vitória Strada , participante do Big Brother Brasil 25 ( BBB 2 5), comentar sobre o noivado que tiveram. Durante uma conversa no programa, a atriz destacou a importância da relação, que terminou em julho de 2023, mas segue marcada pelo respeito e amizade.

Quem é Marcella Rica: conheça trajetória da ex-noiva de Vitória Strada do BBB 25

Marcella Rica começou sua carreira artística aos 13 anos, no quadro “Aí, se liga”, do Fantástico, e, aos 16, participou da peça “Otelo”, de William Shakespeare. Na TV, estreou em “Cama de Gato” (2009) e atuou em produções como “Malhação Conectados”, “A Lei do Amor” e “Topíssima”.