Gracyanne fez 'terapia' para viver na Xepa do BBB; saiba mais

Conheça a participante Gracyanne Barbosa no BBB 25; musa fitnes é do grupo Camarote / Crédito: Instagram / Gracyanne Barbosa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seja sobre o antigo relacionamento com o cantor Belo ou a possível rivalidade com Viviane Araújo, a alimentação da influenciadora no reality chamou a atenção do público.

“O entretenimento da semana é saber como a Gracyanne vai sobreviver a Xepa”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “E quando a Gracy roubar os ovos de todas as outras pessoas da Xepa para bater a meta diária de proteína e iniciar a maior briga da história dos BBBs?”, indagou outro após acompanhar as atualizações na casa do BBB 25. Gracyanne Barbosa fez 'três tipos de terapia' para sobreviver na Xepa do BBB 25 A alimentação de Gracyanne para este momento, no entanto, foi pensada desde antes de sua confirmação no reality da Rede Globo. “Ela está preparada, a equipe dela está muito confiante que ela não vai desistir do jogo por conta da alimentação. O ovo faz muita diferença para a Gracyanne, é claro, mas ela vai conseguir se adaptar”, explicou o colunista Lucas Pasin, do Uol. BBB 25: ida de Gracyanne Barbosa para Xepa viraliza na web; veja