BBB 25: quem venceu a 1ª prova do anjo hoje, 18? Quem foi pro Monstro?

A primeira Prova do Anjo do BBB 25 aconteceu na tarde deste sábado, 17, em disputa que terminou com a vitória de Gabriel e Mike . Com a sua conquista, além de conseguir o direito de usufruir do 'almoço do anjo', no domingo, 19, durante o Paredão poderão imunizar outra dupla. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Eles escolheram o duo formado por Diego Hypolito e Daniele para ocupar o posto de monstro da semana.

A Prova do Anjo desta semana foi de habilidade. Os participantes tinham uma garra humana. Um dos brothers ficava pendurado sobre um grande reservatório com os elementos de Amstel, feitos de pelúcia, e ele deverá pegar as pelúcias dentro do seu tempo de jogo, controlado pela sua dupla, que direciona a garra, sem contato visual com o seu parceiro.

Quem conseguisse o maior placar, seria o primeiro anjo do BBB 25. Gabriel e Mike vencenram a disputa, e levaram a coroa pelos próximos dias. Prova do Anjo BBB 25: quantos pontos fez cada participante?

Gabriel e Mike : 970 pontos Eva e Renata: 680 pontos

Diego Hypolito e Daniele : 620 pontos Camila e Thamiris: 540 pontos Arleane e Marcelo: 300 pontos

Gracyanne Barbosa e Giovanna : 190 pontos Joaão Gabriel e João Pedro : 190 pontos

