BBB 25: veja dinâmica da primeira semana e quando será o paredão

Divisão em duplas, shows de quarta e tensão entre participantes marcam os primeiros dias do BBB 25; veja como vai ser a dinâmica do restante da semana

O Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) começou com mudanças significativas na tradicional dinâmica do programa. Nesta edição, os participantes disputam o jogo em duplas na primeira fase, que ainda não tem data para terminar.

As já conhecidas festas do líder foram substituídas pelo “Show de Quarta”, em que artistas se apresentam ao lado de alguém com quem possuem um laço próximo.