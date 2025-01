Líder do BBB 25: o que a dupla ganhou além da liderança?

A primeira prova foi patrocinada pelo desodorante Rexona e foi disputada em duplas. Os participantes tinham que “desarmar uma bomba” e evitar a explosão do outro par. Caso a explosão acontecesse, a dupla estava automaticamente eliminada.

Veja o que cada um ganhou além dos benefícios na casa mais vigiada do Brasil.

Líder do BBB 25: Aline ganha apartamento em sorteio

Aline e Vinicius derrotaram Camilla e Thamiris na final da primeira prova do líder. Cada um deles ganhou R$ 10 mil e cinco anos de produtos Rexona. Mas além dos prêmios da disputa, foi sorteado um apartamento.

No Apê do Líder, duas casas em miniaturas estavam expostas em cima da mesa. Cada um deles deveria escolher uma e quem tivesse mais sorte levaria um imóvel no valor de R$ 260 mil quando os balões azuis subissem. A vencedora foi Aline. Veja o momento: