Popó X Kleber Bambam: como começou a rivalidade?

O que antes era considerada uma amizade entre Popó e Kleber Bambam, neste sábado, 21, reunirá as personalidades em um ringue de boxe; saiba o motivo da luta

Popó, após vencer Whindersson Nunes em uma luta de boxe, subirá mais uma vez aos ringues, agora contra um novo rival. O quatro vezes campeão mundial enfrentará o ex-campeão do BBB, Kleber Bambam. O evento será a luta principal do FMS (Fight Music Show) 4, que acontecerá no sábado, dia 21, em São Paulo.

A casa de shows Vibra São Paulo receberá o evento, que é bastante esperado devido às diversas trocas de farpas entre os participantes antes da luta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No podcast “Vê se pod”, Mamá Brito — CEO do evento que sediará a luta — afirmou que Popó e Bambam romperam a amizade, que até então perdurava desde 2022, por um motivo incomum.