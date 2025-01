Enquete BBB: qual seu campeão favorito da história do reality?

O POVO preparou uma enquete com todos os 24 participantes que, ao final de suas edições, se tornaram campeões. Vote no seu favorito abaixo

No início de cada ano, chega a hora do começo do reality show que mais instiga os brasileiros: o Big Brother Brasil (BBB), que agora vai para sua 25ª edição a partir do dia 13 de janeiro.

O programa foi ao ar pela primeira vez em 2001, com Kleber Bambam como vencedor. Na época, o hoje influenciador recebeu R$ 500 mil como prêmio. Já o último campeão, Davi Britto, vencedor da edição de 2024, levou para casa R$ 2,92 milhões.