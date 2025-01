Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia secreta em SP

Sabrina Sato e Nicolas Prattes movimentaram as redes sociais mais uma vez nesta sexta-feira, 10. O motivo dos nomes do casal estarem entre os mais comentados na internet foi a revelação do casamento secreto que aconteceu na tarde de hoje em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

