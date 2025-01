Vitória Strada no BBB 25? Quem é a atriz cotada para entrar no reality

Vitória já estaria confinada em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela também teria contratado uma equipe de mídias digitais que já trabalhou com outros brothers para cuidar de seus perfis nas redes sociais.

Como a edição do BBB deste ano é em duplas, um amigo próximo entrará com ela no programa. Veja a seguir quem é Vitória Strada, cotada para o BBB 25.

BBB 25: quem é Vitória Strada?

Vitória Strada nasceu em 12 de outubro de 1996 e iniciou sua carreira como modelo em 2008. A porto-alegrense ficou conhecida após protagonizar três produções da Rede Globo.

Já trabalhou para marcas como Lojas Renner, Donna e Romanzza. Em 2015, foi aprovada no curso de Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, estreou seu primeiro filme, o longa-metragem "Real Beleza".