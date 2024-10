Vitoria Strada e Daniel Rocha estão juntos; ator confirma namoro

Promovendo a peça “Norma”, Nívea e Daniel conversavam com os apresentadores sobre a preparação para o espetáculo, quando o jornalista Luciano Potter comenta sobre a “namorada gaúcha” do ator.

A atriz Vitória Strada está namorando o também ator Daniel Rocha. A novidade no relacionamento dos artistas foi revelada por Nívea Maria, atriz veterana da Globo , durante entrevista ao programa Timeline, da rádio gaúcha GHZ, na sexta-feira, 11.

“ Eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada... Posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?”, perguntou Nívea a Daniel antes de seguir com a fala. “A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada”, revelou a artista.

Casal de atores Vitoria Strada e Daniel Rocha estão namorando

Sem fazer comentários, Daniel Rocha confirmou com a cabeça à fala de Nívea. O ator está solteiro desde o fim do ano passado, após terminar o relacionamento de três anos com a modelo Mariana Nunes.

Já Vitória Strada terminou o noivado com a também atriz Marcella Ricca em julho de 2023. O ex-casal estava junto desde 2019, ficando noivas em 2021. O namoro com Daniel Rocha é o primeiro relacionamento público de Vitória após o fim do noivado.