Vitória Strada e Marcella Rica terminam noivado com post no Instagram

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram o fim do relacionamento nesta quarta-feira, 5, em publicação no Instagram. Juntas desde 2019, o casal noivou durante o réveillon de 2021.

“Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz”, iniciou o texto, que atualmente soma mais de 120 mil curtidas. “Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”, afirmam.

Na postagem que confirma a separação, as artistas declaram que a decisão do término foi em conjunto e que “seguem sendo amigas”. O ex-casal aproveitou para pedir compreensão aos fãs e para não ficarem “surpresos” quando as verem juntas no mesmo lugar, pois elas têm “muitos amigos em comum”.

Ambas atrizes com passagens pela Rede Globo, Marcella e Vitória se conheceram através de amigos em comum e oficializaram o namoro em dezembro de 2019. Na virada do ano de 2020 para 2021, Marcella pediu Vitoria em casamento.

Vitória Strada e Marcella Rica encerram a postagem solicitando respeito e privacidade por ainda estarem se “recompondo intimamente”.



