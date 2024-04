BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Veja a dinâmica do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) para os dias 11, 12, 13 e 14 de abril Crédito: Reprodução/Globoplay

A reta final do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) traz mais mudanças na dinâmica da semana. O esquema para os próximos dias foi anunciado na noite dessa quinta-feira, 11 de abril (11/04). A principal mudança é o fim do Modo Turbo do BBB. Nos próximos dias, o programa segue em ritmo de final, com algumas novidades importantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: dinâmica da semana A nova dinâmica do BBB 24 trouxe o fim das Provas do Líder, a formação do último Paredão e mais mudanças. Veja como serão os próximos dias do programa: