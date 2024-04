Eliminado no BBB 24, Buda conversa com ex pela 1ª vez no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga chamou Camila Moura ao vivo durante entrevista com o eliminado do BBB. Veja momento

Os dois não se viam há mais de três meses, desde a entrada de Lucas no BBB, em janeiro deste ano. Ele descobriu que está solteiro após ser eliminado do programa na noite de ontem.

Na manhã desta quarta-feira, 10, Lucas Henrique , o Buda do BBB 24 , recebeu a primeira mensagem da ex-esposa, Camila Moura, ao vivo durante o programa Mais Você, da Rede Globo.

Camila declarou o fim da relação no mês passado após polêmicas de Lucas e Pitel no reality. Buda se declarou para a alagoana utilizando a música “Baiana”, de Emicida: “Baiana, 'cê me bagunçou. Pirei em tua cor, nagô, tua guia”, cantou.

Pitel chegou a pedir para ele parar com a canção, mas ele reforçou que “era real”.



O que disse a ex-esposa de Buda em vídeo no “Mais Você”



A apresentadora Ana Maria Braga chamou Camila por uma chamada de vídeo durante o programa. Ela deu as boas-vindas e disse que Camila poderia falar “o que quisesse” para Lucas Henrique.