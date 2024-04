BBB 24: Disputando no Paredão, Beatriz e Davi desfazem aliança

Os dois discutiram novamente na noite de ontem. Eles estão no 20º paredão, com Isabelle

Além das discussões no Sincerão , Davi e Beatriz brigaram novamente na noite dessa terça-feira, 9. Na votação aberta para formar o paredão, os dois votaram um no outro. Davi foi para o paredão pela votação da casa e puxou Beatriz no contra-golpe.

Os dois discutiram novamente o que foi dito durante a dinâmica do dia anterior e Beatriz declarou que não quer mais amizade com Davi.

BBB 24: Rivalidade de Davi e Beatriz foi tema de conversas



Após a conversa com Beatriz, Davi procurou Matteus para falar sobre a discussão. O gaúcho disse que a situação está “tomando uma proporção” negativa, na visão dele.

Davi, no entanto, afirmou estar tranquilo e se defendeu citando as atitudes de Bia nos últimos dias.

Do outro lado, Beatriz falou de Davi para Isabelle e Alane. “Não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele”, disse a sister.

O tema também foi assunto no quarto do líder. Durante a conversa, Alane revelou que acha “um perigo” conversar com Davi. Em seguida, os dois foram conversar com Beatriz e a modelo alertou a sister de que Davi está falando sobre a briga dos dois para “se promover”.

Então, Bia pede que Matteus evite conversar com Davi sobre a briga.