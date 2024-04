Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Beatriz, Davi ou Isabelle?

Berlinda foi definida na noite desta terça-feira, 9 de abril; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do BBB 24: Beatriz, Davi ou Isabelle?

O vigésimo Paredão do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) foi formado na noite desta terça-feira, 9 de abril (09/04). Com o ritmo acelerado do Modo Turbo , as três indicações foram direto para a berlinda e não houve Prova Bate-Volta.

Por fim, o emparedado da casa tinha direito a um contragolpe. Davi puxou Beatriz.

Com isso, o Paredão está entre Beatriz, Davi e Isabelle.

A votação ocorre até a próxima quinta-feira, 11 de abril (11/04). O resultado será divulgado durante o programa ao vivo.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.