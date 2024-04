BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

20º paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado nessa terça-feira, 9 de abril; veja dia da eliminação e dinâmica do reality show nesta semana

A dinâmica da semana no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi anunciada na noite dessa terça-feira, 9 de abril (09/04). Com o Modo Turbo do BBB, o programa está com ritmo acelerado, e o reality tem alguns acontecimentos com mais frequência.



BBB 24: dinâmica da semana

Agora, a nova dinâmica do BBB 24 tem várias Provas do Líder, formações de Paredão e eliminações ocorrendo em maior velocidade. Veja como serão os próximos dias do programa:

Terça-feira, 09/04

Nessa terça-feira, 9, ocorreu a eliminação de Lucas Buda. Na sequência, a 20ª Prova do Líder terminou com a vitória de Matteus. Ele fez sua divisão entre VIP e Xepa, e em seguida ocorreu a formação do vigésimo Paredão. Beatriz, Davi e Isabelle estão na berlinda.