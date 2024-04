BBB 24: Rodriguinho revela que pediu desculpas à família de Davi

O participante afirmou que suas interações com a modelo podem ter sido mal interpretadas. Disse, ainda, que aproveitou a experiência no BBB como uma oportunidade para aprendizado , reconhecendo a importância de aprofundar seu entendimento sobre uma variedade de questões.

“Isso me gerou a consciência de que preciso refletir sobre o que as minhas falas podem causar. No caso específico da Yasmin, eu falava como se encerrasse o assunto. E a gente tinha uma relação de muita brincadeira”, disse durante a entrevista. “Por isso, quando perguntaram se eu tinha falado sobre o corpo dela, eu não me lembrava. Entendo a ira das pessoas, por isso não debato mais. Usei essa situação para buscar me aprofundar em diversos assuntos”, completou ele.



Rodriguinho também mencionou que buscou uma professora para letramento racial, destacando um episódio em que chamou uma participante de "índia", reconhecendo que isso foi um erro e que ele agora está comprometido em aprender e corrigir seus equívocos.