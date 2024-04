Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 19; quem sai

Confira parcial da enquete Uol atualizada do Paredão no BBB 24 desta terça-feira, 19 Crédito: TV Globo/Fabio Rocha

BBB 24: CONFIRA quem saiu do reality O 13º Paredão do BBB 24 é formado por três mulheres: Alane, Beatriz e Raquele disputam a permanência no reality show. A sister com mais votos será eliminada pelo público até a noite desta terça-feira, 19, por meio do Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. Com o Poder Curinga da semana, Raquele retirou a imunidade de Beatriz, indicada pela Líder Giovanna, sem chance de Bate e Volta.

Em seguida, a casa precisou selecionar mais um brother na “Mira” da liderança, decidindo por Davi. Na escolha oficial do confessionário, Alane foi a mais votada, enquanto os participantes na “Mira do Líder” se uniram para enviar Raquele à berlinda. Após Davi se livrar do Paredão no Bate e Volta, as outras três sisters formaram a disputa do reality show.

Confira quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 1 milhão de votos, aponta a saída de Raquele no BBB 24, alcançando 91%. Em segundo lugar, Alane e Beatriz podem escapar da eliminação com 5,83% e 3,16% dos votos, respectivamente. Raquele - 91%

Alane - 5,83%

Beatriz - 3,16% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete do BBB 24 realizada pelo portal O POVO mantém a posição de Raquele como a próxima eliminada do reality, com 90,53%. Na sequência, Alane apresenta 5,97% e Beatriz, 4,49%. Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Beatriz ou Raquele? VOTE BBB 24: como foi formado o Paredão? O paredão começou com dois imunizados: Matteus, por vencer a Prova do Anjo, não podia ser votado. Ele também podia salvar mais uma pessoa da berlinda, e escolheu Beatriz.



Raquele, porém, desfez a escolha do brother. Com o Poder Curinga da semana, o “Poder da Verdade”, ela poderia anular a imunidade de um participante. A líder Giovanna tinha uma indicação. Ela colocou Beatriz no Paredão. Em seguida começou a primeira votação, aberta, da casa. Os participantes deveriam votar, na sala, entre os outros quatro que haviam sido colocados “na mira” por Giovanna. Veja os votos: