Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 6

Confira a enquete parcial Uol do Paredão no BBB 24 para esta terça-feira, 6 Crédito: Globo/Fabio Rocha

O novo Paredão quádruplo do BBB 24 voltou ao padrão de eliminação pelo público com os participantes Alane, Isabelle, Juninho e Beatriz. O resultado será decidido nesta terça-feira, 6, por meio de votação no Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. A sétima berlinda da edição foi estabelecida pela indicação da Líder Fernanda, que escolheu Beatriz, enquanto o resto da casa foi dividido em grupos pelo brother Davi ao atender o Big Fone no domingo, 4. Seguindo uma prova Bate e Volta, os integrantes Alane, Isabelle e Juninho foram os selecionados para enfrentar os votos do público.

Confira quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 900 mil votos, indica a eliminação de Juninho do BBB 24, atingindo 52,01%. Em segundo lugar, Alane desponta com 37,79%, enquanto Isabelle e Beatriz apresentam 8,19% e 2,02%, respectivamente. Juninho - 52,01%

Alane - 37,79%

Isabelle - 8,19%

Beatriz - 2,02% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete realizada pelo portal O POVO confirma a saída de Juninho com uma margem considerável: 74,86%. Já a sister Alane aparece na sequência, com 18,64%. Beatriz (4,44%) e Isabelle (2,07%) se livram da berlinda no BBB 24 com baixas porcentagens de votos. Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? VOTE BBB 24: como foi formado o Paredão? Por ter vencido a Prova do Anjo, Matteus estava imune e poderia escolher mais uma pessoa, que escaparia de ser indicada pelo líder ou votada pela casa. Ele deu o colar para Deniziane.

Fernanda, com a coroa da semana, deveria indicar alguém para ir direto à berlinda. Ela escolheu Beatriz. A escolha dos demais emparedados aconteceu após divisão feita por Davi ao atender o Big Fone. O motorista de aplicativo ficou imune e não deve participar do Paredão, além de receber a chance de repartir a casa em dois grupos. O primeiro grupo deveria escolher alguém do segundo grupo para votar, e vice-versa. Em seguida, as equipes votarão entre si para decidir mais dois participantes, formando cinco emparedados, incluindo a indicação do Líder.

No Bate e Volta, os quatro votados pelos grupos 1 e 2 devem competir em dinâmica para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Apenas um conseguiria evitar o Paredão, enquanto os outros formarão uma berlinda quádrupla. Veja quem votou em quem:

Quem do grupo 1 votou em quem no grupo 2

Michel votou em Juninho; Alane votou em Juninho; Raqule votou em Juninho; Matteus votou em Juninho; Davi votou em MC Bin Laden; Wanessa votou em MC Bin Laden; Deniziane votou em Juninho; Isabelle votou em Juninho; Beatriz votou em Juninho. Com sete votos, Juninho foi o escolhido pelo grupo 1, entre os participantes do grupo 2, para ir ao Paredão.