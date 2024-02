Líder BBB 24: quem ganhou prova hoje (01/02)? Veja nova liderança

BBB 24: Prova do Líder de hoje (01/02); veja quem ganhou Crédito: Reprodução/Gshow

Mais uma Prova do Líder aconteceu no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite de hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro (01/02), seguindo a programação do reality show ao vivo. Quem ganhou a prova foi Fernanda. Ela ganhou acesso ao Quarto do Líder, que conta com visualização de câmeras da casa, e fez a divisão entre VIP e Xepa. Alane também que escolheu quatro pessoas para ficar "na mira" do próximo Paredão.

BBB 24: quem ganhou Prova do Líder hoje (01/02) e como foi a disputa A ganhadora da prova foi a participante Fernanda. A disputa consistia em montar no melhor tempo um cachorro-quente, que foi dividido em seis tipos diferentes de acordo com a cultura alimentar de cada local: Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco.