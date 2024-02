Vote na enquete O POVO em quem você acha que deve sair no sétimo paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24): Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Crédito: Reprodução/GShow

O Paredão deste domingo, 4, no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) voltou às raízes de edições passadas em sua última formação. Agora, o voto na berlinda é para sair, com um quarteto escolhido pela casa: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. Confira a enquete para o Paredão BBB 24 e vote em quem deve sair da casa.

Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho?

Loading...

Enquete Paredão BBB 24: como foi formado o Paredão?

Por ter vencido a Prova do Anjo, Matteus estava imune e poderia escolher mais uma pessoa, que escaparia de ser indicada pelo líder ou votada pela casa. Ele deu o colar para Deniziane.

Fernanda, com a coroa da semana, deveria indicar alguém para ir direto à berlinda. Ela escolheu Beatriz. A escolha dos demais emparedados aconteceu após divisão feita por Davi ao atender o Big Fone. O motorista de aplicativo ficou imune e não deve participar do Paredão, além de receber a chance de repartir a casa em dois grupos. O primeiro grupo deveria escolher alguém do segundo grupo para votar, e vice-versa. Em seguida, as equipes votarão entre si para decidir mais dois participantes, formando cinco emparedados, incluindo a indicação do Líder. No Bate e Volta, os quatro votados pelos grupos 1 e 2 devem competir em dinâmica para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Apenas um conseguiria evitar o Paredão, enquanto os outros formarão uma berlinda quádrupla. Veja quem votou em quem:

Quem do grupo 1 votou em quem no grupo 2

Michel votou em Juninho; Alane votou em Juninho; Raqule votou em Juninho; Matteus votou em Juninho; Davi votou em MC Bin Laden; Wanessa votou em MC Bin Laden; Deniziane votou em Juninho; Isabelle votou em Juninho; Beatriz votou em Juninho. Com sete votos, Juninho foi o escolhido pelo grupo 1, entre os participantes do grupo 2, para ir ao Paredão.

Quem do grupo 2 votou em quem no grupo 1 Pitel votou em Alane; Giovanna votou em Alane; Leidy Elin votou em Michel; Juninho votou em Alane; MC Bin Laden votou em Wanessa; Marcus Vinicius votou em Raquele;

Yasmin votou em Isabelle; Rodriguinho votou em Isabelle; Lucas Henrique votou em Isabelle.

Alane e Isabelle ficaram empatadas, com três votos cada. A líder Fernanda teve que fazer o desempate, escolhendo Alane. Quem votou em quem no grupo 1 Alane votou em Raquele;

Michel votou em Isabelle; Raquele votou em Wanessa; Matteus votou em Isabelle; Davi votou em Michel; Wanessa votou em Raquele; Deniziane votou em Isabelle; Isabelle votou em Wanessa; Beatriz votou em Michel. Com três votos, Isabelle foi a mais escolhida entre os participantes do grupo 1, indo ao Paredão. Quem votou em quem no grupo 2 Juninho votou em Marcus Vinicius;

Pitel votou em Marcus Vinicius; Giovanna votou em Yasmin; Leidy Elin votou em Rodriguinho; MC Bin Laden votou em Marcus Vinicius; Marcus Vinicius votou em Giovanna; Yasmin votou em Giovanna; Rodriguinho votou em Marcus Vinicius; Lucas Henrique votou em Giovanna. Marcus Vinicius foi o escolhido entre os participantes do grupo 2 para ir ao Paredão. Ele recebeu quatro votos.

Na Prova Bate-Volta, os participantes competiram em um tabuleiro. Quem chegasse primeiro ao fim das casas estaria fora do Paredão. A vitória foi de Marcus Vinicius Com isso, foi formado um Paredão quádruplo. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho agora disputam por sua permanência no primeiro Paredão da edição com voto para sair.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.