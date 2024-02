BBB 2024: Davi atende Big Fone e está imune no próximo paredão

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Acampado ao lado do Big Fone, o brother Davi, dos pipocas, atendeu a ligação e está imune no próximo paredão do BBB, neste domingo, 4.

O telefone tocou por volta das 18h20min, quando boa parte dos competidores estava deitada no gramado da área externa. No entanto, Davi era o mais próximo do telefone correto e não poderá ser indicado ao paredão.