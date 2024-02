Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 6; quem sai?

Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão no paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (06/2)

Fernanda venceu a última prova do líder e optou por colocar Beatriz no Paredão. A escolha dos demais emparedados aconteceu após divisão feita por Davi ao atender o Big Fone. Ele ficou imune e teve a chance de repartir a casa em dois grupos.

O Paredão deste domingo, 4, no Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) voltou às raízes de edições passadas em sua última formação. Agora , o voto na berlinda é para sair, com um quarteto escolhido: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho.

A eliminação acontece hoje, logo após a novela “Renascer”.



Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Juninho como a escolhido do público para sair no programa. O brother conta com 75,49% dos votos contra 17,90% de Alane, 4,59% de Beatriz e 2,02% de Isabelle.



Assim, Juninho é o possível eliminado, alcançando a maioria dos votos para sair.



Enquete paredão BBB 24 | Quem sai: Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? VOTE

Enquete BBB 24: Conheça os brothers que estão no paredão