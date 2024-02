BBB 24: Prova do Líder coloca "Fortaleza" como estado do Brasil

Erro da produção do programa chamou atenção do público nas redes sociais. Os participantes tinham que montar receitas de cada estado do Brasil. Confira o que aconteceu

A sétima Prova do Líder do BBB 24 foi transmitida ontem, 1º, e a modelo Fernanda foi a vencedora. Nela, os participantes tiveram que montar cachorros-quentes de acordo com a receita de cada estado do Brasil. No entanto, um erro da produção da prova rendeu comentários nas redes sociais.

O nome “Fortaleza” foi visto em um dos reservatórios utilizados na prova, figurando como um estado brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela lógica da prova, o nome “Ceará” deveria ter aparecido. Ao perceberem, espectadores comentaram a gafe.