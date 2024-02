BBB 24: Brothers discutem após formação do paredão

Após Juninho falar sobre mentiras no discurso de permanência, Alane chamou o brother para conversar. Leidy Elin também disse que queria conversar com ele e os três foram para a sala.

A noite de formação de Paredão foi cheia de discussões no BBB 24. Logo após a formação do paredão , Alane e Juninho começaram a discutir , depois do discurso de permanência do brother. A relação de Isabelle e Davi também foi assunto comentado durante a madrugada.

Alane acusou Juninho de ter flertado com ela na festa do último sábado, 3, depois de ter dado um selinho em Leidy, que é sua amiga. O motoboy se defendeu dizendo que “ ela me deu um estalinho", se referindo a Leidy.

"Ah, Juninho! Está se sentindo um gostosão", a sister disparou.

Alane continuou pedindo explicações sobre Juninho ter flertado com as duas e o brother diz que a atitude é desnecessária. “Você foi falar com ela como se eu tivesse um compromisso com ela", se defendeu ele.

A modelo também pediu respeito, alegando a forma como ele havia olhado para ela na festa. Juninho finalizou dizendo: “Gente, eu acho que vocês estão viajando, porque está tudo filmado".



Luiza Brunet, mãe de Yasmin, chama o reality de hospício; ENTENDA

BBB 24: Briga de Juninho e Alane virou assunto entre os brothers

Rodriguinho comentou que a briga prejudicaria Juninho no Paredão. “Ele já tava no paredão, ele não tinha que falar isso. Essas meninas vão comer ele vivo", disse o cantor.