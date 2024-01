Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 29; quem fica

A sexta berlinda da edição foi definida pela indicação de Marcus Vinícius, o primeiro a atender o Big Fone, além da seleção do Líder e o mais votado da casa, com direito à prova Bate e Volta.

Os participantes Alane, Isabelle , Juninho e Luigi foram os escolhidos do Paredão quádruplo no BBB 24 para a terça-feira, 20, por meio do Gshow. A votação será a última em que o brother com menos votos é eliminado pelo público. Veja abaixo votação atualizada da enquete Uol.

O possível eliminado do BBB 24 é Juninho , com 10,33% .

Encerrando as indicações, ocorreu a escolha da casa, no Confessionário. Veja quem votou em quem:

Em seguida veio a escolha do líder. MC Bin Laden decidiu colocar Isabelle no Paredão.

Quem votou em quem no confessionário

Davi votou em Lucas Henrique; Isabelle votou em Lucas Henrique; Wanessa votou em Davi; Yasmin votou em Davi; Michel votou em Alane; Raquele votou em Alane; Giovanna votou em Alane; Alane votou em Giovanna; Deniziane votou em Giovanna; Beatriz votou em Giovanna; Matteus votou em Giovanna; Luigi votou em Davi; Lucas Henrique votou em Davi; Juninho votou em Davi; Leidy Elin votou em Davi;

Fernanda votou em Alane; Marcus Vinicius votou em Davi; Rodriguinho votou em Davi;

Pitel votou em Davi.



Ao fim, com nove votos, Davi foi o escolhido da casa.

Luigi, Juninho e Pitel, emparedados pelo Big Fone, puderam puxar, em consenso, mais uma pessoa para a berlinda. Eles decidiram por Alane.



Por fim, a ocorreu a primeira Prova Bate-Volta do BBB 24. Cinco participantes disputaram: Alane, Davi, Juninho, Luigi e Pitel—Isabelle, por ser indicação do líder, não pôde concorrer à chance de voltar do Paredão.

A prova foi de sorte. Ela foi dividida dividida em duas fases. Os dois vencedores estariam livres da berlinda. Quem completasse primeiro o desafio ganharia também passagem ao grupo VIP por duas semanas.

Na primeira, os participantes deveriam escolher uma caixa entre as 15 disponíveis. Quem encontrasse os diamantes, avançaria à etapa seguinte. Os vencedores foram Alane, Davi, Luigi e Pitel.



A segunda etapa dividiu os participantes em quatro escadas. Cada degrau tinha um celular com instruções, que poderiam mover ao próprio competidor ou outros entre os degraus e escadas.

Quem chegasse ao topo das escadas 1 e 4 ganharia a disputa. Os participantes vencedores foram Davi e Pitel.

Com isso, foi formado um Paredão quádruplo. Alane, Isabelle, Juninho e Luigi agora disputam a preferência do público, no último Paredão em que o voto é para ficar.



Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.

Enquete BBB 24: menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 24: como funciona cada votação?

Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Confira o funcionamento dos votos a seguir.

Voto da Torcida

O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.