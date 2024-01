BBB 24: Yasmin Brunet perde mais de 200 mil seguidores no Instagram em meio à polêmica

A modelo Yasmin Brunet perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram nos últimos dias em meio a polêmicas no Big Brother Brasil 24 (BBB 24) .

Os internautas apontam que a queda dos seguidores pode ter sido motivada pelas atitudes da modelo na casa.

Um dos episódios mais comentados pelos usuários é a relação da modelo com o participante Davi Brito, do grupo Pipoca. O brother foi indicado ao Paredão duas vezes, porém foi salvo pelo público.

Yasmin e a cantora Wanessa Camargo, uma das aliadas da modelo e que também está no reality, afirmam ter uma relação complicada com o motorista de aplicativo. Em uma conversa com a cantora, Yasmin afirma que as duas tem problema pessoal com Davi.

"Eu nunca gostei dele, eu sempre tive problema pessoal com ele. Desde o início, não bateu", disse.

A modelo também chegou a culpar o participante pela falta de comida na Xepa. Davi cozinhava para os brothers e foi acusado por alguns participantes de desperdiçar comida e fazer banquetes. Após descobrir que os alimentos estavam no fim, Yasmin se irritou.

"Estou com raiva desse cara que fica voltando do Paredão que nem um boomerang. Eu não vou comer mais nada que ele prepara! O cara pegou toda a comida da Xepa e fez tudo. O que eu vou comer agora?", afirmou.