Enquete Paredão BBB 24 - quem fica: Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi?

Sexto paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) é entre Alane, Isabelle, Juninho e Luigi; vote na enquete O POVO em quem você acha que deve ficar Crédito: Reprodução/GShow

Na noite desse domingo, 28, Fernanda também poderia imunizar uma pessoa. Ela escolheu Rodriguinho. Em seguida veio a escolha do líder. MC Bin Laden decidiu colocar Isabelle no Paredão. Encerrando as indicações, ocorreu a escolha da casa, no Confessionário. Veja quem votou em quem:

Quem votou em quem no confessionário Davi votou em Lucas Henrique; Isabelle votou em Lucas Henrique; Wanessa votou em Davi; Yasmin votou em Davi; Michel votou em Alane; Raquele votou em Alane; Giovanna votou em Alane; Alane votou em Giovanna; Deniziane votou em Giovanna; Beatriz votou em Giovanna; Matteus votou em Giovanna; Luigi votou em Davi; Lucas Henrique votou em Davi; Juninho votou em Davi; Leidy Elin votou em Davi;

Fernanda votou em Alane; Marcus Vinicius votou em Davi; Rodriguinho votou em Davi;

Pitel votou em Davi.

Ao fim, com nove votos, Davi foi o escolhido da casa. Luigi, Juninho e Pitel, emparedados pelo Big Fone, puderam puxar, em consenso, mais uma pessoa para a berlinda. Eles decidiram por Alane.

Por fim, a ocorreu a primeira Prova Bate-Volta do BBB 24. Cinco participantes disputaram: Alane, Davi, Juninho, Luigi e Pitel—Isabelle, por ser indicação do líder, não pôde concorrer à chance de voltar do Paredão.

Play

A prova foi de sorte. Ela foi dividida dividida em duas fases. Os dois vencedores estariam livres da berlinda. Quem completasse primeiro o desafio ganharia também passagem ao grupo VIP por duas semanas. Na primeira, os participantes deveriam escolher uma caixa entre as 15 disponíveis. Quem encontrasse os diamantes, avançaria à etapa seguinte. Os vencedores foram Alane, Davi, Luigi e Pitel.

A segunda etapa dividiu os participantes em quatro escadas. Cada degrau tinha um celular com instruções, que poderiam mover ao próprio competidor ou outros entre os degraus e escadas.

Quem chegasse ao topo das escadas 1 e 4 ganharia a disputa. Os participantes vencedores foram Davi e Pitel. Com isso, foi formado um Paredão quádruplo. Alane, Isabelle, Juninho e Luigi agora disputam a preferência do público, no último Paredão em que o voto é para ficar.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.