BBB 24: quem atendeu o Big Fone hoje (26/01)?

O Paredão incluirá bate e volta, com cinco participantes tentando garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Do grupo, apenas dois conseguirão se salvar.

Na dinâmica do telefone, que tocou ao vivo durante a exibição do programa, Marcus Vinicius também recebeu imunidade e não poderá ser escolhido para a berlinda. Mas o trio emparedado pelo Big Fone ainda pode entrar em consenso e colocar outro jogador, em contragolpe.

Além de Marcus Vinícius, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca Crédito: Reprodução/GShow

Big Fone BBB 24: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 24 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia.

Há também a opção de assinar o pay-per-view, canais de televisão por assinatura especializados em conteúdo específico, demandando uma assinatura adicional.



Big Fone BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.