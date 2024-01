BBB 24: Vanessa Lopes aperta botão da desistência; entenda

Vanessa Lopes, após episódios de teorias sobre o programa, aperta o botão para desistir do reality show depois de 11 dias de confinamento

“Tem um livro que é baseado nesse programa, 1900 e não sei o quê. Eu recebi de uma pessoa que eu ficava lá em Recife (…). Enfim, é porque é o destino. [Ela] Me contou um pouco da história, que é uma sociedade em que tudo vê tudo, não tem privacidade, tudo seu é visto. Enfim, e aí tem um grande irmão, em que ele vê tudo, o big brother. Aquela parede tem olhos, olhos que abrem e fecham”, disse Lopes.

A Tik Toker havia citado o livro “1984 ”, alertando os brothers sobre “sinais” que estava recebendo do próprio BBB 24.

Vanessa Lopes decidiu desistir do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24 ), nesta sexta-feira, 19. Desde a saída de Pizane, a influenciadora vinha criando teorias sobre o programa e despertando preocupação por parte da audiência e dos colegas de reality.

Vanessa Lopes chama MC Bin Laden para paredão

Durante o BBB 24, a influencer Vanessa Lopes discutiu com o funkeiro MC Bin Laden na cozinha do programa, na tarde desta quinta-feira, 18.



A discussão se inicia após a TikToker a duvidar do caráter do MC, alegando que o mesmo estaria sendo falso no reality show.

Ao tentar conversar com a sister, ambos os participantes entram em uma discussão. “Bin, eu não quero falar de jogo. Eu vou jogar com o coração”, reforça Vanessa.



“Quem está fazendo de coração, o Brasil está vendo. Você não precisa ficar brigando comigo na frente dos outros. Estou pedindo há dias pra você parar de falar de jogo e você não respeita o meu tempo. Respeita que o não é não”, acrescenta a influencer.

Replicando, o funkeiro se posiciona. “Tá bom, abaixa o tom de voz. Estou aumentando a voz pra falar com você? Estou falando na educação”, destacou.

"Quem é você pra me mandar abaixar o tom? Eu não estou louca? Eu estou assumindo o papel de louca”, respondeu a sister.