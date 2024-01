BBB 24: Deniziane cobra produção sobre Vanessa: 'Não é normal'

Em conversa com outros participantes do BBB 24, Deniziane cobrou uma ação da produção sobre o comportamento de Vanessa Lopes na casa

Após episódios envolvendo Vanessa Lopes na casa do BBB 24 , a saúde mental da influencer virou tema de conversa de outros participantes do reality show na madrugada desta sexta-feira, 19.

“Mas o que eu quero é que a produção faça alguma coisa. Porque isso não é normal”, sustentou Deniziane. Na hora, eles conversavam no quarto do líder, ocupado no momento por Matteus. “E a gente não sabe mais o que fazer”, completou Juninho.

O líder Matteus, concordando com a afirmação dos aliados, continuou o assunto. Estudante de Engenharia Agrícola, ele ressaltou que a área dele não era a da saúde e que não sabia como encarar o comportamento que Vanessa estava tendo. Ele também reafirmou a necessidade de uma intervenção da produção.

Ainda sobre o assunto, Juninho comparou o comportamento da criadora de conteúdo com o do irmão dele, diagnosticado com esquizofrenia. Neste momento, o alarme de uma sirene foi disparado e um “atenção” do Big Boss foi escutado.

Os participantes não podem criticar a produção do programa dentro da casa. Eles se desculparam em seguida e mudaram o que estava sendo discutido.