Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 15; quem fica?

Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no terceiro paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (15/1)

Em seguida, seis participantes foram vetados de votar individualmente. Eles tiveram que escolher um participante em consenso, e apontá-lo ao Paredão. Os seis vetados da votação individual indicaram Davi, que já participou do primeiro paredão da edição. Lucas Henrique desempatou a votação da casa e pôs Pizane no Paredão.

Como ocorreu logo após a Prova do Líder, o terceiro Paredão do BBB 24 não teve imunização pelo Anjo. Lucas Henrique venceu a prova e colocou Beatriz na berlinda.

O terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 2024 foi formado por Beatriz , Davi e Lucas Pizane logo após a segunda eliminação do reality, da sister Thalyta .

A enquete produzida pelo O POVO indica Davi como o preferido do público para permanecer no programa. O brother lidera com 51,13% contra 28,57% de Beatriz e 20,30% de Lucas Pizane.



