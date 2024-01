Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada; quem fica hoje, 11

Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet estão no primeiro paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (11/01)

O paredão foi formado na terça, 9. A líder Deniziane indicou Maycon, enquanto Yasmin e Giovanna foram as mais votadas pelos participantes da casa.

A primeira eliminação do BBB 24 acontecerá na noite desta quinta-feira, 11, a partir de 22h25min, após a novela “Terra e Paixão”. Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet estão na berlinda.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve permanecer no reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Yasmin Brunet como a preferida do público para permanecer no programa. A modelo lidera com 53,14%, contra 27,59% de Giovanna e 19,27% de Maycon.

Enquete BBB 24: Conheça os brothers que estão no paredão