BBB 24: que horas começa hoje (08/01) e como vai ser a estreia

Para finalizar a escolha dos componentes, um grupo extra com 13 pessoas foi criado, além do Camarote e do Pipoca : o Puxadinho . A dinâmica consiste na seleção de oito candidatos, dois escolhidos pelos telespectadores e mais seis entre os próprios brothers e sisters.

A nova edição do reality se destaca por um número recorde de 26 participantes. Todos se encontrarão nesta segunda após votação do público e da casa, enquanto 18 competidores já foram confirmados durante o Big Day .

BBB 24: que horas começa

Os participantes entrarão na casa durante a tarde, mas a transmissão oficial ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Terra e Paixão", a partir das 22h20min (horário de Brasília).

BBB 24: profissões dos participantes; SAIBA quais são

BBB 24: novo horário aos domingos



O BBB 24 anunciou algumas alterações, incluindo uma modificação no horário aos domingos. Conforme a programação, nas noites de formação do paredão, o reality terá início às 22h30min, marcando uma mudança em relação aos anos anteriores, que mantinham o horário tradicional das 23h15min.



BBB 24: dinâmica da estreia de hoje

A estreia do programa conta com a entrada de dois novos participantes do Puxadinho, escolhidos pelo o público, que foram anunciados ontem, dia 7, no "Fantástico".

Além disso, os integrantes que já estão na casa devem participar de uma dinâmica ao vivo para escolher mais seis pessoas do Puxadinho, entre homens e mulheres, para entrar no jogo. No final do programa, os 26 integrantes que vão compor o elenco da 24° edição já devem estar todos na casa.

BBB 24: onde assistir ao reality

A transmissão do BBB 24 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.