Enquete Puxadinho BBB 24: quem deve entrar no reality hoje, 8?

Vote na enquete em um brother e uma sister do Puxadinho para o BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

A nova edição do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) se destaca por um número recorde de 26 participantes. Todos se encontrarão hoje, segunda-feira, 8, após votação do público e da casa, enquanto 18 competidores já foram confirmados durante o Big Day. Para finalizar a escolha dos componentes, um grupo extra com 13 pessoas foi criado, além do Camarote e do Pipoca: o Puxadinho. A dinâmica consiste na seleção de oito candidatos, dois escolhidos pelos telespectadores e mais seis entre os próprios brothers e sisters. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado da votação será revelado na estreia do programa, com a entrada de um homem e uma mulher do Puxadinho.