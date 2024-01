Casais no BBB: relembre os namoros dentro da casa

BBB: Eslovênia e Lucas e Key e Gustavo foram os casais das últimas edições. Crédito: Reprodução/Instagram/ Rafaela Cassiano/Globo

Além de acompanhar as provas, as tretas e as alianças, o público do Big Brother Brasil fica de olho nos casais que são formados dentro do reality. Desde a primeira edição, vários namoros marcaram o programa. Alguns permanecem por muitos anos. Outros, terminam a relação junto com o programa. Confira os casais que ficaram juntos na casa do Big Brother Brasil.

BBB 23: Key Alves e Gustavo Cowboy Key e Gustavo se conheceram durante o confinamento e estiveram ligados desde o primeiro dia. Os dois entraram algemados na competição após escolha do público sobre as duplas que seriam formadas.

Como namorados, eles participaram da Casa do Reencontro, dinâmica de repescagem do BBB, que ocorreu no ano passado. O casal terminou o relacionamento em abril, um mês após o fim do reality.

BBB 22: Eslovênia e Lucas

Depois de quase se envolver com Rodrigo Mussi, Eslovênia engatou um romance com Lucas quando ainda estava no reality. Os dois chegaram a conversar sobre casamento e até “casaram” durante uma das festas. No entanto, o relacionamento também não durou. Meses depois, os dois anunciaram a separação nas redes sociais.

BBB 20 - Guilherme e Gabi

No BBB 20, o modelo Guilherme Napolitano e a cantora Gabi Martins ficaram juntos no confinamento. Ela se esquivou das investidas do rapaz no começo, mas terminou cedendo. O romance dos dois também não durou do lado de fora. Leia mais: Big Day: Quando começa o BBB 24 e quem são os novos participantes? BBB 19 - Hana e Alan

Os participantes do BBB 19, Hana e Alan protagonizaram um romance dentro da casa, com direito a cenas no famoso edredom. Mas quando o programa acabou, os dois decidiram ser apenas amigos.



BBB 18 - Paula e Breno Paula Amorim e Breno Simões demoraram a engatar um romance no BBB 18. A sister foi a terceira na casa com quem ele ficou, mas a relação dos dois mostrou que é para valer após o fim do reality. Cerca de um mês após o término da edição, os dois se reencontraram e seguem juntos até hoje. Paula tambem venceu o reality "No Limite", também da Rede Globo, em 2019.

BBB 15 - Aline e Fernando

O casal formado na 15ª edição do reality teve uma trajetória polêmica. Depois que Aline foi eliminada, Fernando trocou beijos com outra participante, a vice-campeã, Amanda. Fora da casa, os dois se reaproximaram. Eles estão juntos há oito anos e são pais do pequeno Lucca.

BBB 14 - Franciele Almeida e Diego Grossi

A 14ª edição do Big Brother teve uma boa dose de romance. Depois de afirmar que entrou no programa para curtir e não para namorar, Diego e apaixonou por Franciele. O casal se casou em setembro de 2015, com direito a uma cerimônia de luxo e um vestido de noiva avaliado em R$ 12 mil.