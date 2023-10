Ex-BBB Key Alves compra mansão avaliada em R$ 20 milhões

Ex-participante do BBB 23, Key Alves comprou uma mansão em São Paulo que custa R$ 20 milhões

A ex-participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) Key Alves comprou uma mansão em São Paulo. Avaliada em R$ 20 milhões, a nova residência da ex-jogadora de vôlei está localizada no Alphaville, bairro de luxo na Grande São Paulo.

Com dois andares e uma piscina de borda infinita, a ex-BBB mostrou os ambientes da casa nova no Story do Instagram na quinta-feira, 5. Acompanhada da família, Key Alves apresentou os vários cômodos da nova residência.

“Há 13 anos eu morava numa casa em uma comunidade em Bauru chamada Ferradura Mirin e saí de lá atrás de um sonho. Não tinha nada. Eu vim do pouco. Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando”, escreveu em publicação no Instagram.