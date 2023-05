Gabi Martins lança 'Indereço', música sobre traição do ex-namorado

A cantora Gabi Martins lançou a música "Indereço", que retrata a traição sofrida no relacionamento com o gamer Lincoln Lau

A cantora Gabi Martins lançou a música “Indereço” na noite desta quarta-feira, 17. A composição retrata a traição sofrida pela artista em seu relacionamento com o gamer Lincoln Lau. Para o lançamento, Gabi realizou um pocket show e reuniu vários artistas e influenciadores na capital paulista.

O nome da música “Indereço” foi inspirado por uma situação vivida pela cantora quando descobriu a traição ao ler as conversas do então namorado com a amante dele.

Na época, ela publicou prints mostrando a traição. Um detalhe que chamou a atenção dos internautas foi que, em uma das conversas, Lincoln convida a mulher para ir à casa dele e ao pedir o endereço ela escreve “indereço”, com a grafia da palavra errada. O caso se tornou um dos assuntos mais comentados do momento nas redes sociais.

Na noite desta quarta-feira a cantora também lançou o clipe da música. Léo Dias, Deolane Bezerra, Lucas Guimarães e Jojo Todynho fazem participações especiais no clipe.

A amante de Lincoln Lau chegou a debochar da composição de Gabi Martins por meio das redes sociais: "'Que vergonha! Tá achando que é a Shakira?", indagou. A cantora não deixou barato e respondeu que é “uma honra ser comparada com ela [Shakira], ela é uma grande inspiração minha desde sempre”.



