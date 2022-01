Yasmin Brunet e Gabriel Medina: o que se sabe sobre o término do casamento

Oficializado em dezembro de 2020, o casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina chegou ao fim, segundo confirmou a equipe da modelo nessa quinta-feira, 27. Marcado por polêmicas, o relacionamento teria causado afastamento do surfista da própria família e de alguns amigos, como a esportista Letícia Bufoni; O POVO separou informações sobre o caso. Confira abaixo:

Yasmin Brunet e Gabriel Medina: “obrigações” matrimoniais

O casal iniciou o relacionamento em 2020 e no mesmo ano se casaram em uma cerimônia no Havaí sem a presença de amigos ou familiares. Relatos de amigos e familiares de Medina apontam que Yasmin o afastou de muitas pessoas. A modelo teria o obrigado a deixar de seguir mulheres nas redes sociais e causado dependência emocional no surfista. Gabriel também deixou de seguir o padrasto, que era seu treinador, e a própria mãe, Simone, após unir laços com Yasmin.

Surgiram, então, acusações de golpes financeiros por parte de Brunet, somadas a indiretas publicadas pelos familiares de Medina. Isso fez com que o surfista diminuísse o repasse financeiro mensal que fazia à sua família. Ele também orientou a mãe a renunciar do cargo de presidente do Instituto Gabriel Medina, centro de treinamento criado pelo paulista para criar novos talentos do surfe.

Em outubro do ano passado, a relação de Simone com a nora piorou após acusa-la, junto da mãe Luíza Brunet, de “indecências” como pornografia e aborto; Yasmin ameaçou processar a sogra. Ainda segundo a mãe de Medina, o surfista também teria se afastado até da irmã mais nova.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina: Flavio Nakagima apaga post

O surfista Flavio Nakagima, amigo próximo de Medina, publicou um texto ainda na quarta após o anúncio do fim do casamento. No texto, afirmou estar há quase dois anos sem falar com Medina. “Passamos boa parte de nossas vidas juntos, como irmãos, morando juntos, curtindo, viajando, treinando, passando perrengues, quantas histórias. Conte comigo para o que precisar”. A publicação foi apagada por Nakagima.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina: Letícia Bufoni celebra

A skatista profissional Letícia Bufoni comentou que “o gigante acordou” após a divulgação do fim do casamento de Medina. Antes do relacionamento, os dois tinham fortes laços de amizade, que foram prejudicados quando Yasmin entrou em cena. Medina teria até uma tatuagem em homenagem à ex-amiga, que foi coberta na época das Olimpíadas de Tóquio, quando Bufoni fez uma brincadeira sobre a ausência de Brunet, que foi barrada pelo comitê olímpico, na comitiva do marido. Yasmin chegou a publicar uma indireta para ela.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina: mansão à venda

A mansão onde Medina vivia com Yasmin, na Praia de Maresias, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo, foi colocada à venda por R$ 8 milhões. O imóvel tem 223 metros quadrados, cinco quartos, seis banheiros, espaço gourmet, jardim, lareira, churrasqueira, lavanderia e sauna. A mansão está sendo vendida mobiliada. Foi cenário do último réveillon do casal, em que o pai da modelo, Armando Fernandez, ex-marido de Luiza Brunet, compareceu.



