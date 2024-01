BBB 24: Valentina Bandeira é retirada da equipe após vazamento

A atriz Valentina Bandeira foi retirada da equipe de apresentadores do Big Brother Brasil (BBB) após vazar participação para seguidores durante uma live

A atriz Valentina Bandeira foi retirada da equipe de apresentadores do Big Brother Brasil (BBB) 24 após vazar a informação que participaria do reality e também fazer piadas sobre o confinamento com outros brothers.

A Youtuber, que já havia aparecido em listas de participantes anteriormente, falou em uma transmissão ao vivo em seu canal do YouTube que apresentaria um dos programas relacionados ao reality.

“Se já tiver saído a notícia, eu vou apresentar o mesacast do Big Brother e ontem me falaram que eu também vou apresentar o Café com o Eliminado”, declarou a artista.