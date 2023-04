Quem saiu do BBB 23? Larissa é a última eliminada do programa

Participante disputou o Paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao e saiu da casa com 49,98% na votação do público; veja detalhes da eliminação de Larissa

O último Paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) terminou nesse domingo, 23, com a eliminação da sister Larissa. A participante atingiu 49,98% dos votos, ao lado de 41,95% de Bruna Griphao e 8,07% de Aline Wirley.

Larissa entrou no BBB 23 como parte do grupo Pipoca e sai do pódio de possíveis ganhadores da casa mais vigiada do Brasil. Agora, o número de integrantes diminuiu para três sisters, na reta final do programa que termina nesta terça-feira, 25.

Com a saída de Larissa, disputam a final Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. As três, ao lado de Larissa, ficaram conhecidas como "as desérticas", por terem iniciado a amizade - e a aliança no jogo - no quarto Deserto.



Larissa no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

Larissa participa do último café da manhã com o eliminado no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para participar na atração.

BBB 23: quem está na final?

