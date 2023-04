Inscrições para o BBB 24 estão abertas; veja como participar

Que tal entrar na casa mais vigiada do Brasil? As inscrições para o Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) já estão abertas!

A novidade foi anunciada na noite dessa sexta-feira, 21, pelo apresentador Tadeu Schmidt. Veja como tentar uma vaga no reality show.

Inscrições BBB 24: como se cadastrar

Para tentar uma vaga no BBB 24 é necessário se cadastrar por meio do formulário disponibilizado pela Rede Globo, que pode ser acessado clicando aqui. O primeiro passo é escolher a região do País onde você mora ou onde nasceu - o programa faz seleções diferentes em cada área do Brasil.

Em seguida, há um questionário com 95 perguntas. Nelas, você deve contar sobre a sua vida e convencer a produção de que você é uma boa escolha para participar do BBB 24.

Por fim, a candidatura ao BBB 24 exige que sejam incluídos fotos e vídeos. Após adicionar os arquivos, basta enviar o formulário completo e a inscrição está feita.

Quais são as etapas de inscrição no BBB 24

O primeiro passo para se candidatar ao BBB 24 é completar o formulário, tendo atenção para preencher todos os dados obrigatórios. Como as vagas são limitadas e esgotam rápido, o ideal é fazer o cadastro o quanto antes.

Em seguida, a produção do programa filtra pessoas que tenham perfil para o reality. Os critérios de seleção do BBB 24 não são revelados publicamente, então não há como garantir que a sua inscrição será escolhida.

Com as pré-candidaturas selecionadas, a Rede Globo contata as pessoas escolhidas por e-mail. A mensagem terá detalhes sobre a primeira entrevista do BBB 24, que é feita por chamada de vídeo. A produção também ligará para o telefone informado no cadastro para agendar a conversa.

As etapas seguintes do processo para participar do BBB 24 não são divulgadas pela Rede Globo. Com base em relatos de pessoas que avançaram na candidatura, sabe-se que aqueles aprovados após a entrevista inicial são chamados a participar pessoalmente de dinâmicas coletivas, e também há entrevistas presenciais.

Caso você esteja entre os escolhidos para o BBB 24, a emissora fará o convite formal para participar do programa. Os selecionados não podem contar publicamente que estarão no elenco, que é revelado apenas poucos dias antes da estreia do reality.

No entanto, familiares e amigos mais próximos podem ser informados, para que cuidem de redes sociais, questões jurídicas e outros detalhes, enquanto o escolhido fica em isolamento. Os participantes do BBB 24 são colocados em um hotel, sem contato com o mundo externo, dias antes de o programa começar.

Dicas de segurança para se inscrever no BBB 24

Neste período de inscrições, criminosos podem aproveitar a expectativa para se passar pela produção do BBB e dar golpes em quem quer participar do programa. A Rede Globo compartilhou algumas dicas de segurança na inscrição do BBB 24 para não correr riscos. Veja abaixo:

Faça o cadastro apenas no site oficial do programa, disponível clicando aqui;

A entrevista inicial é feita por chamada de vídeo, nunca presencialmente;

O contato é feito apenas pelo e-mail e telefone informados no cadastro;

No caso do e-mail, o remetente sempre terá o endereço @castitreach.com;

A marcação da entrevista é feita em duas etapas: o envio do e-mail e uma ligação para confirmar que a mensagem foi recebida e agendar dia e hora.

