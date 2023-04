Gratuito: curso de cinema com ajuda de custo tem inscrições abertas

Com foco em perfis dissidentes e contra-hegemônicos, o curso livre Desmontagem Cinematográfica está com inscrições abertas até o próximo dia 27. Com aulas realizadas em maio nos Cucas Barra e Jangurussu, a formação oferece ajuda de custo às pessoas selecionadas. O projeto faz parte do XIV Edital Ceará Cinema e Vídeo, da Secretaria da Cultura do Ceará.

A oficina terá duas turmas, uma ligada à cada Cuca participante, com total de 15 pessoas em cada. As aulas ocorrem duas vezes na semana entre 9 de maio e 10 junho, sempre de forma presencial. O resultado da seleção está previsto para 4 de maio.

Articulando saberes paralelos e transversais ao cinema, o curso conta com momentos teóricos e práticos, contando com sete módulos. São eles: Introdução aos métodos de criação em audiovisual; O corpo performático e as audiovisualidades; Montagem com Tarot; Sonhando realidades: a montagem nos videoclipes e álbuns visuais; Introdução à mixagem; Acessibilidades com foco em libras; e Portfólio Artístico.

Entre ministrantes dos módulos, estão Gabi Trindade, Pedra Silva, Lux Farr, Emily Guilherme, Karina das Oliveira, Emiciomar, Ariel Ferreira e Paula Trojany.

O público-alvo da formação são jovens e 15 a 29 anos, com prioridade para pessoas pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+ e periféricas. Cada participante receberá bolsa no valor de R$ 100 para ajuda de custos.

Na culminância da formação, será realizada a mostra de encerramento Transitar a Pulsação, com foco em obras audiovisuais em processo de montagem. As inscrições abrem no próximo dia 27.

Inscrições da oficina de audiovisual Desmontagem Cinematográfica

Quando: inscrições até 27 de abril

Onde: bit.ly/desmontagemcine

Mais informações: @desmontagemcine

Resultado final: 4 de maio

Aulas: de 9 de maio a 10 de junho

Onde: Cuca Barra e Cuca Jangurussu

