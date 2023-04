Filipe Ret faz show em Fortaleza durante Beat Festival em junho

Um dos principais nomes do trap e rap nacional, Filipe Ret fará show em Fortaleza em junho, durante o Beat Festival. Marcado para acontecer no dia 10 de junho, a segunda edição do evento irá ocorrer no Auê, espaço de shows localizado no bairro Coaçu.

Os ingressos para o Beat Festival já podem ser adquiridos no site Seu Tickets ou nas lojas físicas da Ferrovia dos shoppings Iguatemi, Riomar e Grand Messejana; ou na loja Skyler do shopping Eusébio.

O público poderá comprar ingressos para os setores de frontstage e camarote, nos valores inteira custando R$200 e R$400, respectivamente. Novas atrações deverão ser divulgadas em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Wiu se junta a rappers cearenses no Plantão Festival



Beat Festival: Filipe Ret em Fortaleza

Quando : 10 de junho, às 21 horas



: 10 de junho, às 21 horas Onde : Auê (Av. Washington Soares, 3171 - Coaçu)



: Auê (Av. Washington Soares, 3171 - Coaçu) Quanto : de R$200 a R$400 (valores de inteira)



: de R$200 a R$400 (valores de inteira) Vendas no Seu Tickets ou nas lojas Ferrovia e Skyler



Mais informações: no Instagram @beatfest_for



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags