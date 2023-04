BBB 23: Amanda Meirelles tem conta do twitter suspensa

Sister Amanda teve conta bloqueada no Twitter por violar as regras da plataforma

O perfil da participante Amanda Meirelles do Big Brother Brasil 23 foi suspenso pelo Twitter na manhã desta terça-feira, 11. De acordo com a rede social, a conta violou as regras e teve a atividade bloqueada.

O ocorrido aconteceu durante os mutirões realizados para tentar salvar Bruna Griphao do paredão. O perfil da atriz Bruna Griphao alertou aos seguidores sobre a suspensão da conta de sua parceria de jogo.

Bruna, Fred Nicácio e Sarah Aline competem pela permanência na casa. Nicácio foi o indicado pelo líder Ricardo Alface e Bruna Griphao a mais votada da casa. A terceira emparedada Sarah Aline caiu na berlinda após uma dinâmica da semana.

Jornalista apaixonada por televisão, gosto de saber da vida dos famosos. Já fui repórter de esporte, cobri Copa do Mundo e fui assessora na área da Segurança Pública. Hoje quero falar sobre o mundo do entretenimento

Mais sobre BBB 23: Cezar Black nega abandono de emprego



A equipe do baiano Cezar Black, participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), negou que o brother tenha abandonado o emprego para ir ao reality show da Rede Globo.

O enfermeiro acumula "faltas injustificadas" no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh), onde trabalha desde 2014, quando passou em um concurso.

Em um pronunciamento divulgado na última quinta-feira, 6, no perfil do Instagram do participante, a equipe de Cezar Black explica que ele solicitou uma licença não-remunerada para tratar de assuntos pessoais, que ainda está com análise pendente.

A equipe detalha, também, que o servidor público já havia justificado parte das faltas com férias e banco de horas, além de que não há denúncia para apuração administrativa de abandono de emprego.

Segundo o site Metrópoles, o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) está apurando, através de um processo, o possível abandono de emprego. Desde janeiro, quando Cezar iniciou o confinamento ainda no hotel, o brother já acumula exatos 80 dias de faltas.

A unidade de saúde informou que o baiano estava de férias em janeiro e fevereiro, tirou abonos e usou até o banco de horas para conseguir ficar fora do trabalho, mas o enfermeiro não contava com a participação prolongada no reality show.

No Portal da Transparência do hospital, o confinado teve como vencimentos R$ 9.024,90 (bruto) no contracheque de janeiro e R$ 8.185,82 (bruto) na folha de pagamento do mês de fevereiro.

Vale lembrar que, além de trabalhar no hospital universitário, Cezar Black também é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga, acumulando até o momento R$ 20.436,87 em pagamento bruto.



(Com informações do Correio 24 horas)

