Cezar Black participa de assinatura do piso salarial da Enfermagem

Lula convida ex-BBB Cezar Black para cerimônia de assinatura do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), que irá garantir o pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem

Cezar Black, ex-participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), foi convidado para participar da assinatura do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), que irá garantir o pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem.

O novo piso deve garantir que os enfermeiros recebam no mínimo R$4.750. Técnicos de enfermagem receberiam a partir de R$3.325, enquanto auxiliares e parteiras receberiam R$2.375. A regra vale para o setor público, entidades filantrópicas e todos os prestadores de serviço que possuem no mínimo 60% de pacientes do SUS.

14º eliminado do BBB 23, Cezar Black foi convidado pela equipe do presidente para a cerimônia fechada que teve início às 17h30min desta terça-feira, 18. “Vim aqui para dar uma notícia fantástica em primeira mão: fui convidado pela Presidência da República para estar presente na cerimônia de assinatura do PL do piso de enfermagem”, revelou o ex-brother, em anúncio no seu perfil do Instagram na segunda-feira, 17.

Cezar Black é servidor do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) e também é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Em sua passagem no Big Brother Brasil 2023, o enfermeiro chegou a cobrar o piso salarial da categoria e comentar sobre sua profissão com os outros participantes do reality.

Durante uma conversa com Domitila na casa, Cezar falou sobre a desvalorização da profissão: “Nossa classe trabalha mais do que todas as classes. Nossa classe não tem reconhecimento, a gente briga todos os dias para chegar lá”.



Piso da Enfermagem: veja mais informações ao vivo

