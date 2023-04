Quem saiu do BBB 23? Ricardo Alface é o 17° participante eliminado

Ricardo Alface é o 17° participante eliminado do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Em paredão realizado nesta quinta-feira, 20, o biomédico contabilizou 68,86% votos contra Larissa Santos (31,14%)

"No futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Modo Alface. Ser como ninguém, protagonizar cenas inesquecíveis, entregar a vida, sem medo, jamais se esconder... procurar o jogo como ninguém", disse o apresentador Thadeu Schmidt durante discurso de eliminação.

Ao saber do resultado, o brother eliminado pediu um tempo para vestir um terno antes de deixar a casa. Enquanto isso, as quatro participantes que restaram comemoraram a decisão do público.

Natural de Sergipe, Ricardo entrou no BBB 23 como integrante do grupo pipoca. Conhecido pelo apelido de "Alface", o nordestino teve protagonismo na casa ao buscar movimentar o jogo e ser protagonista em embates importantes.

Com a saída do brother, disputam o prêmio final as participantes:

Amanda Meirelles

Larissa Santos

Bruna Griphão

Aline Wirley

